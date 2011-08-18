Форум украинских женских организаций начинается во Львове

18 августа во Львове начнет работу Международный форум украинских женских организаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, это событие соберет под одной крышей представителей украинских женских организаций из всей Украины и из диаспоры.

«Это событие, инициатором которого выступила Всемирная федерация украинских женских организаций, без преувеличения, мирового значения, потому что сюда приехали представительницы из всех стран, которые являются членами Федерации», - заявила директор Международного института образования, культуры и связей с диаспорой Национального университета «Львовская политехника» Ирина КЛЮЧКОВСКАЯ.

По данным организаторов форума, ожидается, что во Львов прибудут делегаты от 18 украинских женских организаций. Украину будут представлять все без исключения области.

В рамках форума пройдет научно-практическая конференция «Украинское женское движение в современном мировом и украинском измерении».

Координатором подготовки форума выступил Международный институт образования, культуры и связей с диаспорой Национального университета «Львовская политехника».