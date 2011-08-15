В Киеве задержали грабителей, которые нападали на инкассаторов

Правоохранители задержали четырех человек по подозрению в разбойных нападениях на инкассаторов в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Как отметили в УСО, в столице с интервалом в три месяца были совершены два дерзких разбойных нападения на инкассаторов. Вооруженные преступники в целом похитили более 7 млн. грн.

Сообщение о последнем нападении поступило в милицию 6 августа в 08.53. Уже через несколько минут в Киеве был введен специальный план «Перехват». Все наряды милиции искали четырех вооруженных мужчин. В это время на месте уже работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все нюансы произошедшего и тщательно собирала вещественные доказательства.

Объектом нападения преступники избрали инкассаторский автомобиль одного из коммерческих банков, который вез выручку торгового центра. На улице Сабурова в машину инкассаторов врезался «Форд», из которого выскочили двое людей в масках с автоматами. К ним присоединились еще двое. Угрожая оружием, нападающие завладели деньгами в сумме 2 млн. грн. и скрылись на микроавтобусе.

Номера на автомобилях преступников оказались с других машин. 40 постов ГАИ проверяли сотни автомобилей, похожих на тот, на котором скрылись нападавшие. Маршруты их возможного передвижения перекрыли. Почерк нападавших оказался похожим на преступление, совершенное в Киеве 17 апреля этого года. Тогда грабители отобрали у инкассаторов, вооруженных лишь травматическим оружием, 5 млн. грн.

В то же время в МВД подчеркнули, что уже через несколько дней напряженной работы оперативники вышли на след злоумышленников.

В настоящее время четыре подозреваемых задержаны. Их возраст - от 35 до 40 лет. У фигурантов изъяты автомобили, маски, камуфляжная форма и часть похищенных денег.