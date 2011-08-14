На завтра Украине обещают жару с дождями

Завтра, 15 августа, в Украине ожидается жара с кратковременными дождями.

В частности, как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в западной части преимущественно без осадков, на остальной территории кратковременный дождь, гроза (в восточных областях местами), в южной части и в центральных областях местами сильные дожди, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер северо-восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять 14-19°, на побережье морей до 23°, в западных областях 11-16°; днем 24-29°, на юге и востоке местами 31-33°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 15-20°.

В Киеве и Киевской области переменная облачность, кратковременный дождь (ночью небольшой), местами гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 14-19°, днем 24-29°; в Киеве ночью 17-19°, днем 26-28°.

Сегодня, 14 августа, температура воды в Черном море 20-25°, Азовском море 25-27°, в Днепре возле Киева - 22°.