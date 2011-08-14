На Львовщине горела церковь Покровы Святой Богородицы
11:17, 14 августа 2011Общество
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Памятник архитектуры XIX века
В селе Стремень Сокальского района Львовской области горела церковь «Покровы Святой Богородицы», которая принадлежит Украинской греко-католической церкви.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар в этой деревянной церкви (1864 году постройки, памятник архитектуры XIX века) возник вчера в 19.10.
В 20.50 шесть отделений Государственной пожарной охраны пожар ликвидировали.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.
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