На Львовщине горела церковь Покровы Святой Богородицы

Памятник архитектуры XIX века

В селе Стремень Сокальского района Львовской области горела церковь «Покровы Святой Богородицы», которая принадлежит Украинской греко-католической церкви. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар в этой деревянной церкви (1864 году постройки, памятник архитектуры XIX века) возник вчера в 19.10. В 20.50 шесть отделений Государственной пожарной охраны пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.

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