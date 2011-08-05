Автозак с Тимошенко выехал со двора Печерского суда

Автозаку, который перевозит арестованную экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, удалось выехать со двора Печерского райсуда Киева и отправиться в СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, сторонники Ю.ТИМОШЕНКО перекрывают движение автозаку, чтобы он не смог выехать с улицы Крещатик.

Автозак выехал со двора Печерского райсуда, однако временно остановился на улице Крещатик.

Сторонники Ю.ТИМОШЕНКО через микрофон призывают работников правоохранительных органов не выполнять «преступных приказов». Они призывают стражей порядка вернуть машину во двор Печерского райсуда.

Однако после непродолжительной задержки автомобиль все же отправился с улицы Крещатик в направлении Бессарабской площади.

Сторонники Ю.ТИМОШЕНКО скандируют «Позор!».