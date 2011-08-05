В Одессе арестовали протеже главного таможенника Украины?

В Одессе арестован один из ключевых руководителей Южной таможни - руководитель Отдела таможенного оформления, являющийся ставленником и личным другом председателя Государственной таможенной службы Украины Игоря КАЛЕТНИКА.

Об этом УНИАН сообщили источники в Одесском морском торговом порту.

Местные предприниматели считают задержание руководителя отдела таможенного оформления ударом по начальнику Южной таможни Татьяне БОЙЧЕНКО, недавно переведенной в Одессу из столичной таможни, повышенной в звании до государственного советника таможенной службы 3-го ранга и награжденной нагрудным знаком «Золотая звезда «За заслуги» Государственной таможенной службы Украины.

Вместе с тем, группа предпринимателей месяц назад обнародовала письмо в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины, в котором заявляла о масштабной коррупции на таможне в Одесском регионе.

«Создается впечатление, что портовые объекты предполагается приватизировать через банкротство. От услуг украинских гаваней заставили отказаться почти всех транзитеров. Украинские фирмы все чаще вынуждены завозить свой товар через иностранные порты», - указывали предприниматели, являющиеся субъектами внешнеэкономической деятельности, аккредитованными в Южной таможне.

Как отмечали авторы документа, «если раньше легальное растаможивание стоило около 10 тыс. долл. (выплаты в госбюджет), то нелегально можно было растаможить за 8 тыс. долл. Теперь же, если легальное растаможивание обходится, например, в 10 тыс. долл., то уже не добровольное, а принудительное, нелегальное стоит 15 тыс. долл.».

Как сообщал УНИАН, источник в Одесском морском торговом порту сообщил, что 4 августа сотрудники СБУ провели в Одесском порту операцию по задержанию специалистов Отдела таможенного оформления Южной таможни.

«Бойцы спецподразделения в масках, которые вошли после обеда 4 августа в здание таможенного терминала на улице Одария, не выпустили до 19.00 ни одного из полсотни сотрудников Отдела таможенного оформления», - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе Южной таможни подтвердили факт проведения оперативно-следственных мероприятий столичным подразделом СБУ на таможенном терминале в Одесском порту, добавив, что «в связи с инцидентом процесс оформления контейнерных грузов в ОМТП приостановился».

В свою очередь в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины сегодня сообщили, что СБУ вместе со Службой по вопросам противодействия коррупции Гостаможслужбы разоблачила факт взяточничества в Одессе.

«Задержан один сотрудник Южной таможни. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

На работе Одесского морского торгового порта проведения операции не сказалось. Очередей и задержек в таможенном оформлении нет», - сообщала пресс-служба.

В таможенном терминале Одесского порта ежесуточно растамаживают от 300 до 1000 контейнеров с импортными товарами.