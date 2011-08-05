Вчерашний взрыв на шахте произошел из-за сигарет?

Специалисты не исключают, что вчерашний взрыв метана на шахте «Краснокутская» в Луганской области мог произойти в результате курения горняков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины Виктор ШАЙТАН заявил сегодня на брифинге в МЧС.

Он напомнил, что 4 августа на шахте «Краснокутская» госпредприятия «Донбассантрацит», произошла вспышка метана, в результате которой пострадали 23 горняка.

Отвечая на вопрос, есть ли на сегодняшний день предварительное заключение о причинах этой аварии, В.ШАЙТАН сказал, что Госгорпромнадзор создал специальную комиссию по расследованию причин взрыва, представители которой на данный момент обследуют место ЧП.

В.ШАЙТАН отметил, что во время обследования в шахте были найдены несколько пачек сигарет.

Он добавил, что вероятной причиной взрыва газа могло стать курение в шахте.

Как сообщал УНИАН, вчера, 4 августа, в результате взрыва метана на шахте «Краснокутская» ГП «Донбасантрацит» пострадали 23 горняка. Один из горняков умер вчера в больнице Красного Луча.

По данным МЧС, авария произошла на горизонте 155 метров во время демонтажа лавы пласта, при включении лебедки.

Всего на момент аварии в шахте находились 224 человека, на аварийном участке – 37.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.