Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг Украины будет рекомендовать местным органам власти и главам областных государственных администраций создавать управляющие компании по водоснабжению для возможности формирования единого тарифа по областям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член Нацкомуслуг Юрий ХИВРИЧ.

По его словам, среди задач комиссии – разобраться, почему стоимость питьевой воды в регионах разная. «Мы сейчас работаем с предприятиями, и будем выходить на правительство, чтобы правительство взяло на себя электроэнергию (по транспортировке воды - УНИАН)», - добавил он.

«Второй вопрос – мы все-таки будем рекомендовать местным органам власти и главам облгосадминистраций создавать управляющие компании. Сегодня самая большая цена в тех регионах, где малая реализация, а большие затраты на производство и транспортировку… К примеру, в селах себестоимость производства и транспортировки воды очень большая. Это село должно войти в компанию, в которой есть водоканалы, которые имеют промышленную, бюджетную составляющую. За счет этих водоканалов мы будем потихоньку выравнивать цену и в этом селе. Но зато она будет в области одинаковая. И это одинаковая экономическая политика, финансовая, техническая политика… Это позволит маленькие предприятия по области включить в компанию вместе с большими и выровнять себестоимость», - пояснил Ю.ХИВРИЧ.

Член комиссии отметил, что для создания такой компании местный орган самоуправления должен принять решение о делегировании права управления своей собственностью - водоканалами и предприятиями теплоснабжения - областному совету, а совет уже создает областное коммунальное предприятие.

«Мы ставим вопрос и по теплу. У нас по теплу разница в цене колеблется на уровне 15-25%. В тепле мы также считаем, что должна быть единая компания. Так как компания – это единая система, это оперативная диспетчерская служба, это единая экономика, это мощное предприятие», - добавил он.