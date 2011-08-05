Киевлян сфотографируют для проморолика про город

14 августа в Киеве состоятся фотосъемки для промоционного ролика о столице Украины как принимающем городе финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной городской государственной администрации, эти съемки запланированы промо-кампанией футбольного турнира УЕФА Евро-2012 и станут частью 30-секундного проморолика о Киеве, как городе, который будет принимать чемпионат.

Как сообщили в Главном управлении по вопросам подготовки и проведения Евро-2012, в соответствии с рекомендациями УЕФА, будет снят фотосюжет «приветствия принимающего города», а также групповые фотографии киевлян. Съемки будут проходить в местах, которые стали визитками украинской столицы.

Аналогичные промоционные ролики УЕФА планирует отснять в каждом городе Украины и Польши, которые будут принимать финал Евро-2012.