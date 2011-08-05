Службу экстренного вызова 112 помогут создать американцы
Кабмин одобрил законопроект
Кабинет министров одобрил законопроект, определяющий принципы работы системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру «112».
Об этом на брифинге сообщил помощник министра чрезвычайных ситуаций Ян БЕРНАЗЮК, проинформировали УНИАН в пресс-службе МЧС.
По его словам, при создании законопроекта было тяжело учесть и согласовать интересы всех ведомств, которые будут участвовать в функционировании «112». А именно: МЧС, МВД, Министерства здравоохранения, Министерства инфраструктуры и органов местного самоуправления. В настоящее время все вопросы согласованы, сказал Я.БЕРНАЗЮК, добавив, что именно Министерству по чрезвычайным ситуациям законопроект отводит главную роль в функционировании системы «112».
Теперь документ будет передан в Верховную Раду для голосования. А министр МЧС Виктор БАЛОГА намерен обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой определить законопроект как неотложный для рассмотрения.
В свою очередь, директор ГП "Центр общественной безопасности 112" Ростислав ВАЛИХНОВСКИЙ добавил, что теперь МЧС приступает к этапу реализации проекта "112".
Он также напомнил, что в соответствии с решением главы государства и по приглашению американской стороны в июле 2011 года украинская делегация во главе с министром чрезвычайных ситуаций осуществила визит в США, где изучала опыт функционирования Службы «911» (аналога системы «112»).
В рамках визита состоялись консультации о возможности привлечения правительственных организаций США и компаний-производителей к построению Системы 112. Как результат - Агентство США по торговле и развитию предоставило грант в размере 649 тыс. дол. на создание технико-экономического обоснования системы "112" в Украине, сказал Р.ВАЛИХНОВСКИЙ. Грант получила компания Winbournе Consulting, которая входит в пятерку крупнейших интеграторов подобных систем в мире.
Кроме того, по словам Р.ВАЛИХНОВСКОГО, в ІІІ-ІV кварталах 2011 года будут проведены тендерные закупки по созданию системы «112». Принять участие в конкурсе будут приглашены украинские, американские, европейские и другие компании.
В ІV квартале 2011 года МЧС планирует провести модернизацию узлов связи и телекоммуникационной сети, как базовой части телекоммуникационной составляющей системы «112», в городах проведения финальной части Евро-2012. Система экстренного вызова по номеру «112» должна заработать в Киеве, Львове, Харькове и Донецке во ІІ квартале 2012 года, в других городах – до конца 2012.