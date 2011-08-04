Умер один из пострадавших горняков с шахты "Краснокутская"

Шахтер, пострадавший в результате вспышки метана на шахте "Краснокутская"в Луганской области, скончался в четверг, сообщили РИА Новости в дежурной части МЧС Украины.

"Один (горняк) скончался", - сказал собеседник агентства.

В результате вспышки метана на шахте "Краснокутская"пострадали 23 человека. По последним данным, четверо из них были в тяжелом состоянии, 19 - в состоянии средней тяжести.

Происшествие случилось в четверг утром при включении лебедки для демонтажа лавы пласта на горизонте 110-120 метров. На момент воспламенения в шахте находились 224 человека, на аварийном участке - 37 горняков.