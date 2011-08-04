Глава одесской банды руководил «подчиненными» прямо из СИЗО

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД Украины в Одесской области разоблачили преступную группу, члены которой похищали номерные знаки автомобилей, а руководил ими мужчина, содержащийся в СИЗО.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе общественных связей облуправления милиции.

Как уточнил начальник угрозыска Александр ДОКИЙЧУК, участники преступной группы обирали владельцев автомобилей путем хищения номерных знаков, которые прятали неподалеку от машин, а на переднем стекле под «дворником» оставляли записку с номером мобильного телефона, на который нужно позвонить и получить «инструкции», как вернуть номерные знаки. Автовладельцам, звонившим по телефону, преступники предлагали перевести на счет их мобильного телефона от 200 до 300 грн., после чего указывали место, где найти спрятанные номера. По словам А.ДОКИЙЧУКА, «в одном случае их находили спрятанными за забором, в другом – между грузовым контейнером и стеной дома...»

Организатором группы и преступной схемы оказался вор, содержащийся в местном СИЗО по подозрению в совершении таких же преступлений.

«Установлено, что именно он вел переговоры с владельцами автомобилей, - добавил начальник уголовного розыска. – Когда на счет мобильного телефона поступали деньги от потерпевших, главарь шайки отправлял их на телефон своей знакомой, а та обналичивала».

В ходе досудебной проверки владелица мобильного телефона отрицает свое участие в преступной схеме. Она утверждает, что ее сожитель, являвшийся одним из похитителей номеров, самостоятельно контактировал по телефону с главарем группы, от деяний которой потерпели около десятка автовладельцев.

Начато следствие по уголовному делу, возбужденному против группы злоумышленников, согласно признакам ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).