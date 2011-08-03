8 тонн отравы из Калуша вывезут до конца года

Министерство экологии и природных ресурсов Украины рассчитывает до 2012 года завершить вывоз гексахлорбензола из Калуша.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на пресс-конференции министр экологии и природных ресурсов Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ.

По его словам, в текущем году министерство планирует утилизировать около 8 тыс. тонн гексахлорбензола, в 2012-м – оставшиеся 12-13 тыс. тонн.

«Если мы такими темпами будем вывозить, то остаток гексахлорбензола в следующем году будет окончательно вывезен с территории Украины и в Калуше воцарится спокойствие», - сказал министр.

При этом он напомнил, что в текущем году на работы, связанные с утилизацией гексахлорбензола, Ивано-Франковской облгосадминистрации по решению Кабмина было выделено из резервного фонда госбюджета 150 млн. грн.

Справка УНИАН. Указом Президента Украины от 10 февраля 2010 года №145 территория города Калуш и сел Кропивник и Сивка-Калушская Калуского району Ивано-Франковской области была объявлена зоной чрезвычайной экологической ситуации.

По данным Минприроды, в 2010 году проведены работы по удалению отходов гексахлорбензола с площади 4374 м кв. и вывезено 8514 тонн отходов. Территория, на которой находятся остатки ГХБ, составляет 14 тыс. 991 кв. м, из которой необходимо удалить около 22,5 тыс. тонн опасных отходов.

Гексахлорбензол или перхлорбензол - хлорорганическое соединение с формулой C6Cl6, использовавшееся в качестве инсектицида и фунгицида. Также в смеси с другими препаратами применялся для протравливания семян зерновых культур. В отношении гексахлорбензола действует Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях.