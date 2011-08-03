Торговцы людьми продали на Кипр и в Ливан 30 украинок
15:23, 03 августа 2011Общество
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Получили от 3 до 10,5 лет
В Сумах приговором Ковпаковского районного суда за торговлю людьми к длительным срокам лишения свободы приговорены пять участников организованной преступной группировки.
Как сообщила УНИАН сотрудница пресс-службы прокуратуры Сумской области Марина ФИЛЬЧЕНКО, члены группировки в течение 2006-2009 годов завербовали, переместили через государственную границу Украины и продали иностранцам в целях сексуальной эксплуатации на Кипр и в Ливан 30 местных жительниц. За свои услуги преступники незаконно получили вознаграждение в сумме 100 тысяч американских долларов.
Преступники осуждены на сроки от 3 до 10,5 лет.
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