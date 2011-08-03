Торговцы людьми продали на Кипр и в Ливан 30 украинок

В Сумах приговором Ковпаковского районного суда за торговлю людьми к длительным срокам лишения свободы приговорены пять участников организованной преступной группировки.

Как сообщила УНИАН сотрудница пресс-службы прокуратуры Сумской области Марина ФИЛЬЧЕНКО, члены группировки в течение 2006-2009 годов завербовали, переместили через государственную границу Украины и продали иностранцам в целях сексуальной эксплуатации на Кипр и в Ливан 30 местных жительниц. За свои услуги преступники незаконно получили вознаграждение в сумме 100 тысяч американских долларов.

Преступники осуждены на сроки от 3 до 10,5 лет.