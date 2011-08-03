Киевводоканал создаст «дочку», чтобы выдавить с рынка ЖЭКи?

Киевводоканал в августе планирует начать реализацию пилотного проекта по предоставлению услуг водоснабжения и водоотвода по прямым договорам с киевлянами.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Акционерная компания «Киевводоканал».

В компании информируют, что с этой целью создают в качестве эксперимента дочернее предприятие, которое будет заключать прямые договоры с жителями многоквартирных домов. Как отмечается в сообщении, жители столицы нередко сталкиваются с проблемой некачественной воды, которая поступает из кранов их квартир. При этом обычно, все вопросы, касающиеся качества питьевой воды, автоматически связывают с деятельностью Киевводоканала. Однако, Общество отвечает только за воду, которая поставляется до дома, а не непосредственно в квартиру. Как заверяют в Киевводоканале, неединичны случаи, когда анализ воды перед подачей ее до внутридомовых сетей свидетельствует о соответствии всем нормативам, в то же время показатели воды из крана отличаются и не выдерживают требований качества.

В компании обращают внимание, что домовые водопроводные сети не находятся на балансе Киевводоканала. Их правильная эксплуатация и обслуживание, в том числе периодический ремонт и промывка, относятся к компетенции районных жилищно-коммунальных хозяйств.

“Создание дочернего предприятия Киевводоканала – это своеобразный компромисс, который позволит удовлетворить требования относительно прямого предоставления услуг по водоснабжению и водоотводу жителям домов и урегулировать отношения с жилищно-коммунальными районными организациями. Поэтому, в ближайшее время, в качестве эксперимента, указанное дочернее предприятие примет на себя обязательство эксплуатации внутренних сетей водопровода и канализации нескольких домов города Киева, а также признает себя исполнителем услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу”, - информируют в Киевводоканале.

Это значит, что жители будут иметь возможность заключить прямые договоры с предприятием, осуществлять оплату услуг водоснабжения и водоотвода отдельно от квартирной платы, решить вопрос учета и качества услуг и – что самое важное – четко понимать, кто отвечает за качество предоставляемых услуг.

В то же время, домосодержатели (ЖСК, ОСМД, частные ЖЭО, и тому подобное) смогут определиться и наладить отношения с единой сервисной службой по обслуживанию внутренних инженерных сетей, установке, ремонту и поверке счетчиков.

Как сообщается, продолжительность проведения пилотного проекта – от шести до девяти месяцев. На основании полученных результатов специалистами Киевводоканала будет предложена единая согласованная схема взаимоотношений между жителями, жилищно-эксплуатационными организациями, тепло- и водопоставщиками.

Как сообщал УНИАН, в Киевской городской государственной администрации уже неоднократно заявляли, что после того, как киевляне перейдут на прямые договоры с “Киевэнерго” и “Киевводоканалом” качество соответствующих услуг, которые будут предоставлять компании, улучшится.

В апреле этого года “Киевэнерго” сообщила, что начинает «пилотный» проект по выполнению функций исполнителя коммунальных услуг по централизованному отоплению и поставке горячей воды конечному потребителю. Проектом охвачены котельные по адресам "Переулок Демеевский, 3" и "Ул. Китаевская, 22", которые находятся в Голосеевском районе. Всего это 9 домов, среди которых 5 жилых с около 1 тыс. жителей, а также больницы, школы и частные объекты.

Согласно проекту, “Киевэнерго” после ряда мероприятий заключит прямые договоры с жителями этих домов на выполнение функций по поставке горячей воды и централизованному отоплению. По результатам проведения пилотного проекта с учетом положительных и отрицательных выводов можно будет качественно начать массовый переход на выполнение функций исполнителя услуг по централизованному отоплению и горячему водоснабжению микрорайонов во всем Киеве.