Дело бандитов, промышлявших в милицейской форме, передали в суд

Прокуратура города Киева передала в суд уголовное дело по обвинению организованной группы, которая на протяжении 2010 года с целью ограбления совершала разбойные нападения на жилища граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, в ходе досудебного следствия установлено, что двое обвиняемых, которые уже отбывали наказание за подобные преступления, организовали группу в составе шести человек. При этом нападавшие переодевались в милицейскую форму, под видом сотрудников правоохранительных органов попадали в жилища граждан и, угрожая оружием, завладевали их имуществом.

Разоблачить эту группу лиц удалось благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников УБОП.

На данное время пятеро обвиняемых находятся под стражей.