Дети рисуют Украину - международный конкурс в Киеве

В столичном Музее современного искусства проходит Международный конкурс детского рисунка “Путешествуя по Украине”, посвященный 20-й годовщине независимости Украины.

Как сообщил УНИАН директор музея Михаил ШЕВЧЕНКО, в залах музея выставлены 75 работ юных художников из разных регионов Украины и ряда стран Восточной Европы. Дети в возрасте от 7 до 14 лет рисовали природу, родные уголки, делились своими впечатлениями от экскурсий и путешествий по Украине, просто изображали свои собственные мечты о том, какой они видят Украину и ее людей. Работы экспонируются в музее с 29 июля по 29 августа. Как рассказал М.ШЕВЧЕНКО, в это время каждый посетитель музея может выступить в роли члена жюри, анонимно выставив свою оценку работам. Торжественное объявление победителей конкурса, сообщил директор музея, состоится 30 августа, детям будут вручены подарки и призы.

“Идея конкурса возникла не случайно, - рассказал директор туристической фирмы “Спутник” Виктор ЗИНЧЕНКО, которая выступила инициатором проведения конкурса. - Сегодня все больше детей путешествуют с родителями, выезжают на экскурсии во время каникул, и очень важно дать выход их впечатлениям, эмоциям. Следовательно, мы спросили себя, почему только родители могут писать дорожные заметки, почему дети не могут показать свое виденье страны, ее природы? Нас поддержал Киевский городской дом учителя, который много делает для развития детского творчества и с которым мы уже начали несколько совместных проектов. Дом взял на себя патронат над конкурсом. И вот уже на протяжении нескольких лет на первом этапе конкурса, в мае-июне, в Доме экспонируются работы всех детей, которые выразили желание принять участие в конкурсе. А с 2010 года идею проведения конкурса активно поддержал Музей современного искусства, поэтому второй этап конкурса теперь проходит в его стенах».

По словам В.ЗИНЧЕНКО, «конкурс еще раз засвидетельствовал, насколько интересным может быть детский взгляд на мир, на родную природу и людей, которые живут рядом с нами, мы уверены, что конкурс «Путешествуя по Украине» откроет интересные имена».