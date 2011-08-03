Сын Шухевича будет искать правды в Европе

Сын Романа Шухевича Юрий Шухевич обжалует решение Высшего админсуда в Европе после того, как успокоится.

"Это решение Высшего административного суда я бы назвал позорным, - сказал он в комментарии. - Честно говоря, я надеялся, что решение Окружного админсуда отменят. А потом долго и нудно будут рассматривать по новой. Я успокоюсь и пойду в Европейский суд. Но там рассматривать будут не само решение, а соблюдение прав людей в судебном процессе судов первой и второй инстанции".

По его словам, он не обращает большое внимание на решение Высшего админсуда.

"Для меня решение этого или другого суда большого значения не имеет. Можно сто раз признавать Шухевича и Бандеру героями или негодяями. Чтобы суд не признал, они какие есть и такими останутся. Но несправедливо, что суд отнимает звание в двух украинские, которым предыдущая власти дали такую ​​награду. Я считаю, что суд опозорила эта власть, которая претендует на то, чтобы быть украинской. Она отстаивает не украинский интерес, а некоторый другой ", - сказал Юрий Шухевич

Как известно, коллегия судей ВАСУ вчера поддержал решение Окружного админсуда Донецка о неправомерности присвоения званий Героя Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу.

Gazeta.ua