В пруду найдено тело 8-летнего мальчика

В Кировоградской области в пруду села Каменный Мост Новоукраинского района найдено тело 8-летнего мальчика.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Управлении МЧС в Кировоградской области.

Тело ребенка 1 августа увидел местный рыбак, поднять его помогли местные жители. Как выяснилось, мальчик ушел из дома еще 28 июля, однако никто не сообщал о его исчезновении, поиски не проводились. Погибший рос в неполной и неблагополучной семье.

Предварительная причина трагедии - неосторожное поведение ребенка на воде.