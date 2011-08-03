В Казатине установлен крест на мест расстрела 724 военнопленных

В городе Казатине Винницкой области установлен памятный знак в виде креста расстрелянным во время Второй мировой войны военнопленным.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны Украины, памятный знак установлен на окраине города, на месте казни 724 военнопленных - военных моряков, партизан, подпольщиков и местного мирного населения.

Крест установлен Киевской общественной организацией "Общество ветеранов разведки Военно-Морского Флота" и ветеранами Днепровской военной флотилии при поддержке Министерства обороны Украины, облгосадминистрации и органов местного самоуправления. Участие в открытии памятного знака приняли руководители района, представители оборонного ведомства, духовенства, ветеранских и общественных организаций.

Минутой молчания участники мероприятия почтили память павших в годы Великой Отечественной войны.

Председатель Винницкого отделения "Общества ветеранов разведки ВМФ" Сергей СУПРЯГА сообщил, что из найденных архивных материалов известно о четырех могилах, в которых захоронены около 7,5 тысяч человек.

«Работы еще очень много, но уверен, что общими усилиями обелиск, установленный здесь еще в 50-х годах ХХ века, как и памятный знак, установленный сегодня, перерастут в будущем в мемориальный комплекс, на плитах которого будут высечены имена каждого погибшего. Это наша святая обязанность», - отметил С.СУПРЯГА.