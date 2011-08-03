Ивано-Франковск получит премию Альфреда Хаберманна

Ивано-Франковск стал первым городом на постсоветском пространстве, награжденным премией им. Альфреда Хаберманна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома, экспертная комиссия представителей международного Союза художественных кузнецов Чехии, Моравии и Силезии, а также музея им. Коменского в Пршерове (Чешская Республика) и г-жи Кристины Хаберманн фон Гох присудила Ивано-Франковску премию им. Альфреда Хаберманна.

Премия официально будет вручена 27 августа 2011 года на юбилейной ХХХ Международной встрече мастеров художественной ковки «Гефайстон» в замке Гельфштин (Чехия).

Справка УНИАН. Альфред Хаберманн (1930-2008) - выдающийся европейский мастер обработки металла, который создал новые формы, разработал собственный уникальный «язык» в искусстве ковки.

Первая встреча кузнецов в Гельфштине была организована по инициативе А.Хаберманна и Марцелы Клецкеровой из краеведческого Музея истории и культуры чешского города Пшеров в 1981 году. Впоследствии такие международные встречи стали ежегодными, их цель - пропаганда кузнечного искусства и обмен опытом, продвижение подлинного художественного искусства.

В Ивано-Франковске пропагандируется и почитается искусство художественной ковки. В частности, ко Дню города проходит традиционный ежегодный Международный фестиваль кузнечного искусства "Праздник кузнецов". Участники каждого фестиваля создают совместную кованую композицию, которую дарят городу. В этом году "Праздник кузнецов", в котором приняли участие мастера из более 20 стран мира, проходил девятый раз.