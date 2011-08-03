Суд оставил начальника Одесского морпорта в изоляторе

Центральный райсуд Симферополя продлил начальнику Одесского морского торгового порта Николаю ПАВЛЮКУ, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением, срок пребывания в изоляторе временного содержания на двое суток - до четверга, 4 августа.

Об этом УНИАН сообщил представитель прокуратуры Крыма.

Такое решение суд принял 2 августа.

Прокуратура продолжает настаивать на аресте Н.ПАВЛЮКА.

В четверг суд снова соберется на заседание, и, вероятно, уже примет решение о мере пресечения.

По данным источника УНИАН в Одесском морпорту, в суд планируется вызвать медиков, на мнения которых ссылалась на днях прокуратура Крыма, утверждая, что Н.ПАВЛЮК может содержаться в изоляторе. Защита подозреваемого готова предоставить информацию о состоянии здоровья 71-летнего руководителя морпорта от его лечащих врачей.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Крыма возбудила против Н.ПАВЛЮКА три дела по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, приведшее к тяжелым последствиям).

По данным адвоката Н.ПАВЛЮКА Сергея ЕМЦА, прокуратура ссылается на материалы проверки Контрольно-ревизионного управления хозяйственной деятельности порта. «Из акта ревизии вовсе не следует, что ПАВЛЮК что-то украл для себя. Это версия КРУ о якобы нанесенном ущербе государству. Кстати, юридический департамент Одесского порта уже обратился с исковым заявлением в Окружной административный суд Одесской области с просьбой признать недействительными акты проверки КРУ за 2005 год», - сказал С.ЕМЕЦ.