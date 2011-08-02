Цены на квартиры в Киева (по районам)

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле 2011 года выросла на 0,33% (6 долл.) – до 1 823 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 417 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 907 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Печерском районе – на 1,15% (33 долл.) – до 2 907 долл./кв. м, Шевченковском – на 0,80% (19 долл.) – до 2 380 долл./кв. м, Голосеевском – на 0,06% (1 долл.) – до 1 798 долл., Святошинском – на 1,93% (29 долл.) – до 1 529 долл., Дарницком – на 0,43% (6 долл.) - до 1 417 долл., Днепровском районе – на 0,13% (2 долл.) – до 1 543 долл., Деснянском районе – на 0,27% (4 долл.) – до 1 472 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Оболонском районе – на 1,15% (21 долл.) – до 1 808 долл., Соломенском – на 1,25% (20 долл.) – до 1 585 долл., Подольском – на 1,21% (20 долл.) – до 1 635 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.