Полковника-налоговика арестовали за взятку

В Полтавской области сотрудники Управления СБ Украины в Полтавской области задержали «на горячем» заместителя начальника Управления налоговой милиции ГНА в Полтавской области – начальника следствия, полковника налоговой службы, который вымогал и получил взятку.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ.

Установлено, что должностное лицо вымогало деньги у местного предпринимателя за нерасследование дополнительных эпизодов по уголовному делу.

28 июня с.г. сотрудники СБУ задержали взяточника во время получения им взятки в сумме 7 тысяч американских долларов.

По материалам СБУ органами прокуратуры в отношении налоговика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник взят под стражу.