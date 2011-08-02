Таможня не хочет выпускать спирт, не проверив

Государственная таможенная служба Украины предлагает ввести обязательную лабораторную проверку экспортируемого спирта.

Соответствующее предложение содержится в проекте правительственного постановления, подготовленного Гостаможслужбой. Текст документа размещен на официальном сайте ведомства.

Данным документом вносятся изменения в постановление Кабинета министров от 29 апреля 2006 года №464. В частности, его предлагается дополнить следующим абзацем: «ввести обязательную лабораторную проверку спирта, который вывозится с территории Украины в цистернах, бочках и другой промышленной таре, во время пересечения данной продукцией границы на выезд из Украины».