В Умани открыли Мемориал расстрелянным тернопольчанам

В Умани открыт Мемориал жертвам репрессий и бывшим узникам Чортковской тюрьмы (Тернопольская область), расстрелянным в июле 1941 года.

Всего в Умань в июле 1941 года были вывезены и расстреляны 954 узника Чортковской тюрьмы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областного совета, в церемонии открытия мемориала приняли участие председатель Тернопольского областного совета Алексей КАЙДА, заместитель председателя Олег БОБЕРСКИЙ, представители районных советов и общественных организаций области, уцелевшие очевидцы тогдашних событий, родственники расстрелянных.

Сначала возле мемориала отправили поминальную панихиду, после чего состоялся митинг-реквием. Вместе с тернопольчанами скорбь разделили представители властных органов и общественности Умани и Черкасской области. Участники возложили венки и цветы к подножию мемориала и зажгли свечи за души погибших.

«Считаю открытие мемориала знаковым событием как для Тернопольщины, так и для всей Украины, ведь украинцам, невинно казненным, должно быть отдано должное уважение. Это нужно не только погибшим, это, прежде всего, нужно живым», – отметил во время выступления О.БОБЕРСКИЙ.

Мемориал создан на средства, выделенные бюджетами Тернопольского областного совета и районов, жители которых погибли в Умани (Монастырисского, Чортковского, Борщевского, Теребовлянского, Бучацкого).

Документы о месте расстрела узников Чортковской тюрьмы исследовали залищицкий краевед Антон МОГИЛЮК и председатель Тернопольского областного отделения историко-просветительского Общества «Мемориал» Богдан ХАВАРИВСКИЙ, которые рассказали о ходе исследований на митинге.