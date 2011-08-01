Мошенницы выманили у пенсионера 46 тысяч

В Херсоне мошенницы обманули пенсионера на 46 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, очередной жертвой мошенников стал 86-летний пенсионер из Комсомольского района Херсона.

Потерпевший рассказал милиционерам, что к нему домой пришли две женщины, которые вели себя очень вежливо. Гостьи представились сотрудницами отдела банка, который работает именно с пенсионерами. Сначала они расспрашивали дедушку о здоровье и жизни, затем стали рассказывать о политической ситуации в стране, денежной реформе и якобы необходимости обменять деньги старого образца на новые. Женщины показали заявителю пакет с деньгами и попросили отдать им все деньги, какие есть в доме. Пенсионер отдал им 46 тыс. грн. Взамен они передали ему пакет и сказали, что там лежит такое же количество денег. После того, как женщины ушли, мужчина открыл пакет и увидел, что вместо купюр там лежит нарезанная бумага.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Милиция через СМИ предупреждают людей пожилого возраста о том, что подобные мошеннические действия в отношении пенсионеров участились на территории Херсонской области, и призывают быть осторожнее.