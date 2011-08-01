СБУ за взятку задержала военного комиссара

Сотрудники Управления СБУ в Одесской области задержали за вымогательство и получение взятки военного комиссара одного из южных районов области.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ.

«Военкома взяли после получения денег прямо в здании военного комиссариата, когда он передавал призывнику поддельный документ, за который накануне потребовал 1200 грн.», - уточнили в пресс-группе.

В ходе досудебной проверки установлено, что к военкому обратился 24-летний житель района с просьбой восстановить утраченное удостоверение призывника с одновременным получением отсрочки от призыва в армию, которое было ему необходимо для трудоустройства.

«Чиновник потребовал за оформление документов 1200 грн. И действительно оформил удостоверение на имя призывника, датированное январем 2004 года, в котором лично сделал необходимые отметки, проставил оттиски гербовой печати и собственноручно подделал подпись бывшего военного комиссара», - рассказали в УСБУ.

Военной прокуратурой Болградского гарнизона возбуждено уголовное дело в отношении взяточника согласно признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.