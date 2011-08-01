На завтра синоптики обещают дожди, град и шквалы

Завтра в большинстве регионов Украины пройдут дожди, в отдельных районах град и шквалы.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 2 августа будет переменная облачность. Ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме Крыма, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный (на юге и востоке юго-западный), 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°; в южной и восточной частях ночью 16-21°, днем 27-32°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы (ночью местами). Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.

В столице переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы (ночью местами). Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 22-24°.

1 августа температура воды в Черном море 23-26°, в Азовском море 25-29°; в Днепре возле Киева 24°.