В Вышгороде открыли памятник святым страстотерпцам

В Вышгороде Киевской области открыт памятник святым страстотерпцам Борису и Глебу – покровителям города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, памятник торжественно открыли руководитель области Анатолий ПРИСЯЖНЮК, первый его заместитель Ярослав МОСКАЛЕНКО и Вышгородский городской председатель Виктор РЕШЕТНЯК. Освятил сооружение Митрополит Вышгородский и Чернобыльский, наместник Киево-Печерской Лавры ПАВЕЛ.

Митрополит поздравил жителей Вышгорода с Днем города и открытием памятника и пожелал мира и благосостояния городу, «славному в веках».

«Уверен, памятник святым Борису и Глебу станет местом, где вышгородцы смогут почтить память святых и помолиться, чтобы Господь хранил наше государство, город и каждого из нас», – отметил Митрополит.

В ходе торжественных мероприятий звания почетных граждан Вышгорода получили первый заместитель председателя Киевской ОГА Я.МОСКАЛЕНКО и председатель Вышгородской райгосадминистрации Александр ПРИХОДЬКО.

Как сообщал УНИАН, 30-31 июля в Вышгороде состоялся этап Гран-при чемпионата мира «Формулы-1» на воде, собравший свыше 60 тысяч зрителей.