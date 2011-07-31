Маша Собко получила второе место на "Новой волне"

Конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в воскресенье завершился в Юрмале, сообщает РИА Новости.

Победителем 10-го конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале стал певец из США Джейден Фелдер, которому вручили 50 тысяч евро; второе место заняла Маша Собко из Украины (30 тысяч евро), третье - российская группа "Н.А.О.М.И." (20 тысяч евро). Специальный приз от Аллы Пугачевой - Золотая звезда Аллы и 50 тысяч евро - достался трио из Финляндии Flute of Shame.

Это же трио вместе с дуэтом "А-лау" из Казахстана получило специальный приз от Юрмальской городской думы.

Приз зрительских симпатий и бриллиантовую статуэтку "Новой волны" получил певец из Армении Эрик.

Лучшим дизайнером конкурса признана Алина Герман, которая работала над костюмами для группы "Н.А.О.М.И".

Всего в конкурсе принимали участие 16 исполнителей из 14 стран.

Участники соревновались в трех категориях - "Хит страны", "Мировой хит" и "Оригинальная песня".