Есть несколько версий причины взрыва на шахте «Суходольская-Восточная» в Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал председатель правительственной комиссии по расследованию причин взрыва на шахте, министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

Сами же версии Ю.БОЙКО огласить отказался, мотивируя это тем, что в понедельник, 1 августа, с утра на шахте будет заседать правительственная комиссия, которая рассмотрит все версии.

По его словам, уже завтра на заседании комиссии будут озвучены предварительные заключения и первоначальная версия случившегося.

«Однако до окончания всех работ шахта в действующий режим вводиться не будет», – отметил министр. По его словам, на данный момент там работают только службы, поддерживающие жизнеобеспечение предприятия.

Ю.БОЙКО также заявил, что расследование причин аварии на шахте «Суходольская-Восточная» будет проведено в максимально сжатые сроки.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва на шахте «Суходольская-Восточная» погибли 26 горняков, 2 пострадали.

Причина взрыва устанавливается.

На месте трагедии работает Правительственная комиссия во главе с министром энергетики и угольной промышленности Юрием БОЙКОМ и министром чрезвычайных ситуаций Украины Виктором БАЛОГОЙ. Также в состав комиссии вошли председатель Луганской облгосадминистрации Владимир ПРИСТЮК и председатель Луганского облсовета Валерий ГОЛЕНКО.