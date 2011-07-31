В Украине еще три таких копра как в Макеевке

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что состояние обрушившегося копра скипового ствола на макеевской шахте им.Бажанова было ниже критического.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Макеевке в воскресенье.

«Не хочу предварять мнение экспертов, но осмотр аварии показал, что техническое состояние копра, его нижней части, было ниже критических возможностей», - отметил глава правительства.

По его словам, «простые люди не могли знать, но специалисты могли выявить техническое состояние копра».

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что техническое руководство шахты не занималось этими вопросами и, зная, что данному сооружению уже около 60 лет, могло бы задать себе вопрос о состоянии ствола.

«Не хочу говорить больше, но это мои ощущения», - отметил Н.АЗАРОВ.

При этом он добавил, что «здесь нужно докопаться до сути», и то, что он слышал от руководства шахты, и от руководства шахтоуправления, для него неубедительны.

Премьер-министр акцентировал на том, что данный случай «беспрецедентный в мировой практике», но в Украине на шахтах еще существуют около трех подобных сооружений такого типа.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что сейчас перед специалистами поставлено задачу обследовать этот сооружения и им подобные на безопасность.

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Причина аварии, произошедшей на шахте им. Бажанова в Макеевке 29 июля - в «халатности и безответственности» должностных лиц шахты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА Виталий ЛУКЬЯНЕНКО в воскресенье журналистам на шахте.

В. ЛУКЬЯНЕНКО сказал, что Н. АЗАРОВ ознакомился с ситуацией на шахте и принял участие в заседании комиссии, расследующей причины обрушения шахтного копра.

По словам В. ЛУКЬЯНЕНКО, по результатам заседания премьер считает, что «ничего, кроме халатности, безответственности и невыполнения своих обязанностей» должностными лицами шахты, других причин аварии он пока не видит.

В то же время В. ЛУКЬЯНЕНКО отметил, что премьер пока не будет опережать окончательных выводов комиссии