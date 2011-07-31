В Тернополе ливнем затопило стадион

В Тернополе окончено откачивание воды из подтопленных в результате ливней домов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, больше всего пострадали здания на ул. Микулинецкой, Оболоння, Стадниковой, Галицкой, Живова и Липовой, где дренажные системы не способны пропустить большое количество воды. На этих улицах затопило не только подвалы, но и местами жилье.

В целом, для откачивания воды из жилых домов было задействовано 4 автоцистерны, 2 мотопомпы и 20 человек личного состава областного УМЧС. Чтобы ликвидировать последствия ненастья, спасатели работали всю ночь, поскольку сообщения о подтоплении поступали спасателям из всех микрорайонов города.

Из-за ливня также был отменен футбольный матч команд второй лиги «Нива» (Тернополь) – ФК «Сумы», который должен был состояться вчера в 18.00, поскольку футбольное поле полностью затопило.