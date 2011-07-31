В Макеевке похоронили шестерых работников шахты
18:43, 31 июля 2011Общество
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В храме была отслужена панихида
Сегодня днем в Макеевке Донецкой области прошли похороны шестерых из 11 работников, погибших на шахте им. Бажанова в результате обрушения копра 29 июля.
Как передает корреспондент УНИАН, хоронили на нескольких кладбищах города. В прощании принял участие председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ.
В память о погибших в Свято-Георгиевском храме Макеевки была отслужена панихида.
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