В Житомире отметили День десантника

В Житомире в воскресенье на территории авиационно-спортивного центра состоялись мероприятия ко Дню десантника.

Как передает корреспондент УНИАН, десантники дислоцированной здесь 95-й отдельной аэромобильной бригады прыгали с парашютом, показали гостям вооружение и технику, а также провели для зрителей показательный учебный тактический бой.

Участие в празднике приняло свыше 10 тысяч человек - военнослужащих, их семей, житомирян и гостей города.

Десантники показали также искусство рукопашного боя разведчиков и костюмированную реконструкцию боевых действий. В рамках праздника состоялись показательные полеты самолетов житомирского клуба авиаторов «Авиатик».

В связи с трауром, объявленным в Украине по погибшим горнякам на шахтах Луганской и Донецкой областей, праздничный концерт перенесен на 2 августа.

Мероприятия состоялись в рамках празднования в Украине Дня десантника, который отмечается ежегодно 2 августа.

Кроме Житомирщины, в Украине аэромобильные подразделения дислоцируются в Днепропетровске, Николаеве и на Львовщине. В настоящее время главная их задача - готовить военных для миротворческих миссий.