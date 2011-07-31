В Краснодоне хоронят 15 погибших горняков
14:27, 31 июля 2011Общество
2100
Вчера хоронили в Суходольске
В Луганской области прощаются с горняками, погибшими в результате взрыва на шахте «Суходольская-Восточная».
Как передает кореспондент УНИАН, сегодня в Краснодоне хоронят 15 погибших горняков.
Как сообщал УНИАН, вчера, 30 июля, в г. Суходольск похоронили двух погибших горняков.
Всего же в результате взрыва погибли 26 горняков, еще двое находятся в областной клинической больнице в тяжелом состоянии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter