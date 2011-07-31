В Луганской области прощаются с горняками, погибшими в результате взрыва на шахте «Суходольская-Восточная».

Как передает кореспондент УНИАН, сегодня в Краснодоне хоронят 15 погибших горняков.

Как сообщал УНИАН, вчера, 30 июля, в г. Суходольск похоронили двух погибших горняков.

Всего же в результате взрыва погибли 26 горняков, еще двое находятся в областной клинической больнице в тяжелом состоянии.