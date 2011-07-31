В Севастополе отмечают День ВМФ России

В Севастополе сегодня проходят мероприятия ко дню Военно-морского флота Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятия начались в 09.00 торжественным подъемом военно-морского флага РФ, который после этого был приспущен в связи с трауром, объявленным в Украине по погибшим горнякам на шахтах Луганской и Донецкой областей.

Потом в акватории Севастопольской бухты состоялся обход командующим Черноморского флота РФ контр-адмиралом Александром ФЕДОТЕНКОВЫМ строя кораблей, которые выстроились в одну линию в бухте.

Вместе с первым заместителем командующего ВМС Вооруженных сил Украины вице-адмиралом Сергеем ЕЛИСЕЕВЫМ он поздравил экипажи кораблей, в том числе экипаж большого десантного корабля «Костянтин Ольшанський» ВМС Украины, который также принимает участие в мероприятиях.

С 10.00 до 11.00 в Севастопольской бухте проходит демонстрация боевых возможностей кораблей российского флота, которая предусматривает, в частности, прохождение кораблей, высадку бронетранспортеров большого десантного корабля, морской бой с надводным кораблем противника и тому подобное (театрализованное представление «Тридцать три богатыря» отменено).

На смотровой трибуне присутствуют глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН, глава АП России Сергей НАРЫШКИН, командующий ВМС ВСУ адмирал Виктор МАКСИМОВ, руководство Севастополя, шефские делегации из регионов России.

Командующий ЧФ РФ перед началом парада кораблей, обращаясь к присутствующим на трибунах зрителям, отметил, что в связи с трагедиями на шахтах в Луганской и Донецкой областях и объявленным Днем траура в Украине принято решение отменить праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ РФ.

По его словам, сегодня на кораблях ЧФ РФ приспущены военно-морские флаги, а в Севастопольской бухте вместо военно-спортивного праздника проходит демонстрация боевых возможностей ЧФ РФ.

По словам контр-адмирала, российские военные моряки вместе с украинским народом глубоко скорбят по погибшим шахтерам.

После этого была объявлена минута молчания, потом прозвучали государственные гимны Украины и России.

Из программы празднования Дня ВМФ РФ изъяты также концерты, праздничный артиллерийский салют и фейерверк.

На кораблях украинских ВМС сегодня также приспущены флаги, форма одежды украинских моряков повседневная.