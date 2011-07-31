За ночь без электричества остались 65 населенных пунктов

В Украине в ночь на 31 июля из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра), в результате срабатывания систем защиты линий электропередач, произошло обесточивание 65 населенных пунктов в пяты областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, без электроснабжения остались в Тернопольской области 20 населенных пунктов, Николаевской - 18, в Винницкой и Волынской по 10 населенных пунктов, в Днепропетровской – семь.