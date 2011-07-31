Что будет с работниками аварийной шахты в Макеевке?

Работники шахты имени Бажанова в Макеевке, где в пятницу обрушился копер, на время восстановления шахты будут трудоустроены на предприятия ГП "Макеевуголь", сообщает пресс-служба Донецкой областной администрации со ссылкой на первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Поповича.

Без обрушившегося копра скипового ствола, по которому поднимались грузы, шахта работать не может. Попович заявил, что задержек по финансированию работ по ее восстановлению не будет.

"Вопрос (восстановления работы шахты) финансовый, и мы должны найти способ его решения с помощью правительства, с помощью действующих предприятий данного государственного предприятия (ГП "Макеевуголь")", - сказал первый замминистра.

По предварительной информации, есть возможность трудоустроить всех работников аварийной шахты на других предприятиях "Макеевугля". "Есть недокомплект в данном госпредприятии по людям, поэтому практически всех сможем трудоустроить и занять работой, полезной для предприятия", - отметил Попович.

Всего на шахте 3200 человек. Часть из них будет задействована на сохранении жизнедеятельности своей шахты. "Сейчас рассматривается вариант возможности работы предприятия по добыче в меньшем объеме, используя другие направления. Частично люди будут трудоустроены на других предприятиях", - добавил Попович.