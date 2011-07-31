В Путивле концерт, пленэр, киномарафон и Лукерья с детьми

30 июля в Путивле Сумской области стартовал IX Международный фестиваль искусств "Золотая кувшинка".

Как передает корреспондент УНИАН, в форуме примут участие художники, актеры, композиторы, певцы, поэты из Украины и Российской Федерации. В этом году фестиваль будет проходить с 30 июля по 7 августа.

Программа включает самые разнообразные концерты, выставки, ярмарки, пленэр на реке, мастер-классы, запись проекта "Лукерья и дети" с участием исполнительницы аутентичных горюнских песен Лукерьи КОШЕЛЕВОЙ, киномарафон, дни, посвященные литературе и театру, фотографии и киноискусства, фестиваль фестивалей "Музыка на воде", научный «круглый стол», культурно-экологическую акцию в защиту реки Сейм и ее берегов, а также торжественное закрытие под девизом "От фольклора - до авангарда".

Особенность фестиваля в том, что в его программе могут участвовать все, кто приедет в Путивль: и известные художники, и любители всегда находили на фестивале возможности для реализации невоплощенных идей.