Ющенко не хочет, чтобы три человека нагибали всю страну

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость создания правил игры для бизнеса, которые бы не зависели от политических колебаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встрече с представителями крупного украинского бизнеса.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что все, независимо от политических вкусов, должны быть заинтересованы в том, чтобы в Украине были созданы условия, при которых бизнес минимально бы чувствовал политические колебания.

По словам Президента, последний политический кризис продемонстрировал, что бизнес стал сегодня не таким уязвимым. В то же время он отметил, что политическая стабильность и четкие правила игры необходимы для экономического роста государства.

Президент призвал бизнес к диалогу, предложив неполитично смотреть на экономические процессы. «Если мы не сформируем те изменения, которые должны происходить в конкретных сферах деятельности, нам напрасно надеяться на прогресс», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что необходимо сформулировать предложения, которые смогут реализовать новый парламент и правительство. Он отметил, что сегодня ключевым требованием к власти является требование действий.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что из внеочередных парламентских выборов Украина вынесет уроки. «Я убежден, что украинская демократия не должна начинаться с того, что во время выборов перекупать голоса», - сказал Президент, добавив, что также демократия не должна «начинаться с того, что пачками продаются мандаты в украинском парламенте».

Он также выразил надежду, что в ближайшее время будет нормализована ситуация в судебной сфере Украины, и подчеркнул, что бизнес должен быть заинтересован в том, чтобы в Украине существовал «праведный суд».

Также глава государства считает, что для наведения порядка в стране необходима новая редакция Конституции. Он повторил свой тезис, что новая Конституция должна приниматься после широкого обсуждения с гражданами. «Я за открытые правила игры. Я не хочу, чтобы изменения в Конституцию писали три человека, а затем нагибали всю страну», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент заявил, что без вышеуказанных шагов в Украине нельзя навести в том числе и экономический порядок.