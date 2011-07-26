Эксперт посчитал, что льготникам государство задолжало 100 миллиардов

Объем задолженности по социальным выплатам граждан за все годы на сегодняшний день превышает 100 млрд. грн.

Такие данные привел исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимир ЯВОРСКИЙ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на фоне сокращения социальных выплат для рядовых украинцев и увеличения бюджетов властей, в частности, правоохранительных органов, проявляется перекос распределения бюджетных средств. «Это перекос ситуации, который приводит к увеличению разрыва между бедными и богатыми, мы превращаемся в латиноамериканскую страну», - говорит эксперт.

В.ЯВОРСКИЙ также доказывает, что власть заинтересована в затягивании рассмотрения исков граждан в судах относительно соблюдения их прав на социальные выплаты, а также не выполнять решения судов: «У меня на руках есть документы – докладная записка Министерства финансов Украины, документы Пенсионного фонда Украины – которыми даются распоряжения в одностороннем порядке не выполнять решения судов о социально-экономических правах граждан… В этом документе, который у меня есть, прямо указано по подписи Николая АЗАРОВА, представителя Министерства финансов и Пенсионного фонда, чтобы они не выполняли решения судов».

«Пенсионный фонд имеет указания обжаловать такие решения судов в апелляционном и кассационном порядке. То есть, вся судебная система несколько лет тратит миллионы гривень для того, чтобы обслуживать эти ненужные дела, вместо того, чтобы взять эти миллионы и заплатить людям», - отметил В.ЯВОРСКИЙ.

По словам директора программы “Верховенство права” Международного фонда “Відродження” Романа РОМАНОВА, в Украине количество льгот по профессиональному признаку значительно преобладает над льготами по социальному признаку. «Социальные льготы назначаются тем, кто не может за счет своей зарплаты обеспечить себе нормальное существование», - отмечает он. По его мнению, это «советская система, построенная на том, что принцип социалистического равенства не разрешал платить надлежащую заработную плату, и это компенсировалось за счет того, что устанавливались разные льготы».

«Все эти льготы должны покрываться за счет обычной зарплаты, которая должна быть конкурентной», - заявляет он.

Как сообщил представитель Центра общественной адвокатуры, адвокат Леонид ТАРАСЕНКО, по данным на 2009 год в Украине числилось 18 млн. льготников. «Это почти треть населения Украины… Например, взять эту разбивку по цифрам: ветеранов труда около 5 млн., ветеранов войны – около 3 млн., «чернобыльцев» - около 2 млн., инвалидов – 2,6 млн., «детей войны» - более 6 млн. человек», - говорит он.

По его данным, более 50 законов определяют разного рода льготы. Льгот насчитывается более 600.

Л.ТАРАСЕНКО подчеркивает, что в Украине нет социальной политики на государственном и местном уровнях, однако отмечает, что на местном уровне есть инициативы ввести адресность социальной помощи в денежном виде: «Но тут очень много зависит как от местной власти, так и от центральной. Как ни странно, многие областные госадминистрации в своих ответах отметили, что они хотят внедрять принцип адресности, но, учитывая то, что нет законодательного основания, они ничего не могут сделать".

Также он отметил несогласованные действия властей в Украине. Сегодня упорядочение социальных льгот предусмотрено стратегией упорядочения системы льгот до 2012 года.

Данным документом предусматривается ограничение предоставления новых видов льгот населению. В то же время, начиная с 2009 года, в парламенте было зарегистрировано около 50 законопроектов, которые предусматривали новые льготы. И некоторые из них были приняты.

Отсутствуют также нормы потребления льгот, а установленные льготы не связаны с потребностями людей.