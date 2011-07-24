Педофилов в Корее будут кастрировать на срок до 15 лет

Южная Корея стала первой азиатской страной, одобрившей закон о химической кастрации педофилов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства юстиции страны.

Новый закон наделяет судей полномочиями назначать педофилам химическую кастрацию на срок до 15 лет.

Закон вступает в силу в воскресенье. Представитель министерства юстиции сообщил агентству, что уже в 2011 году к наказанию могут быть приговорены десятки преступников.

Медикаментозная профилактика половых преступлений применяется во многих штатах США (Калифорния, Флорида, Джорджия, Техас, Луизиана, Монтана и некоторые другие), в Канаде, Израиле и ряде европейских государств (Великобритания, Франция, Германия, Дания, Швеция, Польша, Норвегия). В США и Польше химическая кастрация педофилов является обязательной, в других европейских странах - добровольной, уточняет РИА "Новости".