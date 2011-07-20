Директор фирмы завысил расценки при строительстве кладбища

Налоговая милиция возбудила уголовное дело по факту присвоения более 2 млн. грн. директором частной строительной организации при строительстве кладбища в Евпатории.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, не уточнив название частной структуры и фамилию ее руководителя.

«Директор строительной фирмы составил договор подряда с Евпаторийским горсоветом на строительство гражданского кладбища на сумму свыше 8 млн. грн. Желая незаконно завладеть госсредствами, при составлении актов он завысил объемы выполненных работ на сумму более чем в 2 млн. грн. и присвоил их», - говорится в пресс-релизе.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение имущества в особо крупных размерах). Проводится расследование.