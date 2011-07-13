Умер отец братьев Кличко
16:51, 13 июля 2011Общество
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После продолжительной болезни
В среду, 13 июля, после продолжительной тяжелой болезни умер отец чемпионов мира по боксу Владимира и Виталия Кличко - Владимир Родионович Кличко. Об этом сообщает "Сегодня".
Владимир Родионович воспитал двоих сыновей и трех внуков. Полковник авиации, он всю жизнь посвятил военному делу, принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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