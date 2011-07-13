Умер отец братьев Кличко

В среду, 13 июля, после продолжительной тяжелой болезни умер отец чемпионов мира по боксу Владимира и Виталия Кличко - Владимир Родионович Кличко. Об этом сообщает "Сегодня".

Владимир Родионович воспитал двоих сыновей и трех внуков. Полковник авиации, он всю жизнь посвятил военному делу, принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.