Президент ЕС созвал экстренное заседание по проблемам еврозоны
04:23, 11 июля 2011Общество
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На ближайшее утро
Президент Евросоюза Херман ван Ромпей созвал экстренное заседание высших европейских чиновников для срочного обсуждения долговых проблем еврозоны, сообщает РосБизнесКонсалтинг.
Совещание назначено на утро 11 июля.
Для участия в нем приглашены глава Европейского центробанка Жан-Клод Трише, председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и комиссар ЕС по вопросам экономики и денежной политики Олли Рен, передает Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.
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