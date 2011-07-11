Президент ЕС созвал экстренное заседание по проблемам еврозоны

Президент Евросоюза Херман ван Ромпей созвал экстренное заседание высших европейских чиновников для срочного обсуждения долговых проблем еврозоны, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Совещание назначено на утро 11 июля.

Для участия в нем приглашены глава Европейского центробанка Жан-Клод Трише, председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и комиссар ЕС по вопросам экономики и денежной политики Олли Рен, передает Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.