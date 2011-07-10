Исполняется 67 лет Украинской главной освободительной раде

Сегодня в селе Сприня Самборского района Львовской области - торжественное открытие памятного знака Большого сбора Украинской главной освободительной рады - подпольного парламента воюющей Украины в годы Второй мировой войны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

Как напомнили в пресс-центре, 11 июля исполняется 67 лет создания Украинской главной освободительной рады. Учредительное собрание Украинской главной освободительной рады состоялось 11-15 июля 1944 неподалёку от села Недильня Самборского района под охраной отделов Украинской повстанческой армии. «УГОР появилась как орган политического руководства украинским освободительным движением. Среди организаторов УГОР — Кирилл Осьмак, Ростислав Волошин, Роман Шухевич, Василий Мудрый, отец Иван Гринёх и другие. Подпольный украинский парламент в течение десяти лет, вплоть до момента, когда последний Генеральный секретарь УГОР Василий Кук попал в плен, возглавлял освободительную борьбу украинцев», - говорится в сообщении.

По словам директора Национального музея Мемориала жертв оккупационных режимов Руслана ЗАБИЛОГО, "Украинская главная освободительная рада была надпартийной структурой. Это своеобразный подпольный парламент, призванный координировать борьбу против немецкого и советского тоталитаризмов за создание Украинского самостоятельного соборного государства. В УГОР пригласили представителей украинских политических партий и организаций, которые разделяли идеи революционной борьбы за свободу. К тому времени не было ни одной политической партии и организации, которая действовала бы легально. Поэтому парламент состоял не из политических партий, а из людей, которые имели большой опыт политической деятельности".

Историк отметил: "Президентом УГОР стал социалист Кирилл Осьмак, который с 1918 года был членом Центрального совета. Вице-президент УГОР Василий Мудрый был вице-спикером сейма межвоенной Польши. Это важно для сегодняшнего дня, увидеть реальную позицию Организации украинских националистов, которая привлекала к руководству освободительным движением и представителей других политических сил. А в УПА были армяне, грузины, россияне, литовцы, евреи, которые также не принадлежали к ОУН, но разделяли ее цель и задачи под лозунгом "Воля народам! Воля людині!".

"Именно влияния подпольщиков из Центра и Востока Украины вылились в то, что был создан инициативный комитет в декабре 1943 года, который работал над созывом Большого сбора УГОР", - считает исследователь Р.ЗАБИЛЫЙ.

Открытие памятного знака Большого сбора Украинской главной освободительной рады - инициатива общественности Львовской области при поддержке Львовского областного совета, Львовской областной государственной администрации, Самборского районного совета, Самборской районной государственной администрации.