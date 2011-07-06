Литвин внес постановление об увольнении главы Счетной палаты

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Валентина СИМОНЕНКО с должности председателя Счетной палаты Украины.

Законопроект внесен председателем Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНЫМ и зарегистрирован 5 июля (№8753).

Как сообщал УНИАН. 11 декабря 2010 года закончился семилетний срок пребывания в должности главы Счетной палаты В.СИМОНЕНКО, который во второй раз был назначен на эту должность постановлением Верховной Рады Украины от 11 декабря 2003 года (первое назначение было в 1996 г.).

Согласно Закону Украины «О Счетной палате», председатель Счетной палаты назначается Верховной Радой тайным голосованием бюллетенями сроком на 7 лет с правом назначения на второй срок.