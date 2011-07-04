Водитель маршрутки принимал наркотики за рулем

В Кременчуге Полтавской области задержан водитель маршрутки, который на рабочем месте употреблял наркотики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Отдел по связям с общественностью Управления МВД Украины в Полтавской области.

По данным милиции, сотрудники ГАИ задержали 28-летнего водителя маршрутного автобуса № 11, принадлежащий одной из городских фирм, который работал на смене в состоянии наркотического опьянения.

«Благодаря бдительности горожан, которые сообщили об этом факте правоохранителям, удалось прекратить противоправное поведение и своевременно устранить угрозу для жизни и здоровья людей, которую реально представлял водитель», - сказано в сообщении милиции.

Случайные прохожие увидели через окно автобуса, как водитель с помощью шприца вводит себе в вену жидкость бурого цвета, и немедленно вызвали милицию.

Изъятое при задержании подозреваемого вещественное доказательство было направлено в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при УМВД для проведения химического исследования; автобус поставлен на штрафплощадку ГАИ.

Предварительно установлено, что водитель вводил себе раствор опия ацетилированного.

По факту употребления наркотического средства в месте массового пребывания граждан возбуждено уголовное дело (статья 316 Уголовного кодекса Украины). За подобное преступление закон предусматривает до 4 лет ограничения свободы или до 3 лет лишения свободы.